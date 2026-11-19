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Королева Летиция в белой рубашке и кожаном жакете посетила танцевальный центр
Королева Летиция посетила сегодня танцевальный центр «Матадеро» в Мадриде.
Для культурного мероприятия королева выбрала черный кожаный блейзер классического прямого кроя с заостренными лацканами и накладными карманами и белую рубашку с классическим отложным воротником и цветочной вышивкой у ключиц. Образ дополняли серые широкие брюки с высокой посадкой и черные лаковые лоферы.
Темные волосы Летиции были уложены мягкими волнами на боковой пробор, а в макияже сделан акцент на глаза в теплой бронзово-коричневой гамме. Она также надела несколько лаконичных золотых серьг, что выглядело очень уместно и хорошо стилистически сочеталось с образом.
В похожем деловом образе королева посетила днем ранее другое мероприятие, где блистала в образе, состоявшем из черных брюк прямого кроя в сочетании с жилетом в тон и белой рубашки.