Королева Летиция в бордовом платье и серьгах-гвоздиках появилась на церемонии во дворце

Королева Летиция и король Филипп встречали спортсменов во дворце Эль-Пардо. Это особенно важное событие для мира спорта, поскольку это высшая награда, присуждаемая испанским правительством в этой области.

Летиция появилась на церемонии одета в бордовое платье от Carolina Herrera, которое она уже носила раньше, демонстрируя свою непоколебимую приверженность стилю и стремление к последовательности. Также королева обула туфли Magrit с пряжкой и на невысоком каблуке, и дополнила аутфит серьгами-гвоздиками с бриллиантами и своим любимым кольцом Coreterno.

Волосы Летиции были распущены, а на лице был легкий дневной макияж.

Король был облачен в синий классический костюм и белую рубашку, а также надел синий галстук в мелкий принт и обул кожаные лоферы.

