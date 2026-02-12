ТСН в социальных сетях

Общество
154
1 мин

Королева Летиция в бордовом платье и серьгах-гвоздиках появилась на церемонии во дворце

Король и королева Испании председательствовали на церемонии вручения Национальных спортивных наград в Мадриде.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп встречали спортсменов во дворце Эль-Пардо. Это особенно важное событие для мира спорта, поскольку это высшая награда, присуждаемая испанским правительством в этой области.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Летиция появилась на церемонии одета в бордовое платье от Carolina Herrera, которое она уже носила раньше, демонстрируя свою непоколебимую приверженность стилю и стремление к последовательности. Также королева обула туфли Magrit с пряжкой и на невысоком каблуке, и дополнила аутфит серьгами-гвоздиками с бриллиантами и своим любимым кольцом Coreterno.

Волосы Летиции были распущены, а на лице был легкий дневной макияж.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король был облачен в синий классический костюм и белую рубашку, а также надел синий галстук в мелкий принт и обул кожаные лоферы.

Напомним, недавно мы рассказывали про любимые украшения королевы Летиции, которые она носит чаще всего.

154
