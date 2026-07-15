Королева Летиция в черном, а ее дочери в более ярких оттенках: семья посетила церемонию в Барселоне

Испанская королевская семья / © Getty Images

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Кронпринцесса Леонор, король Филип VI, королева Летиция и инфанта София приветствовали лауреатов премии. Второй год подряд Большой театр Лисеу в Барселоне преобразился, приняв торжественную церемонию вручения премии принцессы Жироны 2026 года.

После церемонии награждения принцесса Астурийская и Жиронская Леонор подошла к трибуне, чтобы произнести речь, свободно сочетая испанский и каталанский языки.

Принцесса Леонор, король Филипп VI, королева Летиция и инфанта София / © Getty Images

Королева Летиция приехала на церемонию в укороченном топе из вышитого тюля от Сarolina Herrera, широких брюках с высокой талией от Sybilla и обута в черные кожаные туфли-лодочки Massimo Dutti.

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Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор облачилась в белый брючный костюм в полоску Bleis Madrid, белый топ и обула туфли Lodi Shoes белого цвета на каблуках. Леонор собрала волосы в высокий тугой хвост, оставив спереди несколько прядей, а также сделала макияж. Ее сестра инфанта София распустила волосы, сделав легкую волнистую прическу, а также была одета в топ из вискозы Momoni Official малинового цвета и широкие брюки от этого же бренда.

Королева Летиция и инфанта София / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, какие украшения предпочитает носить испанская королева Летиция.

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