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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Королева Летиция в черном вечернем платье и красивых украшениях появилась на церемонии в Барселоне

Королева Летиция вместе с королем Филиппом VI председательствовала на литературном вечере, посвященном 75-летию премии Planeta, который состоялся в этот четверг в Барселоне.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Церемония состоялась в зале Монжуик выставочного комплекса Fira de Barcelona и стала одной из главных культурных событий в календаре испанской королевской четы.

Для этого случая королева Летиция выбрала черное платье от Sybilla, одного из самых известных испанских дизайнеров. Лиф украшен несколькими геометрическими вырезами, создающими небольшие отверстия на груди и плечах, что порождает игру форм.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

К наряду королева подобрала черные туфли-слингбэки на невысоких каблуках, сумку Nina Ricci Arch черного цвета с золотой отделкой, а также надела серьги, браслет и несколько любимых колец. Образ она завершила красивой укладкой и вечерним макияжем.

Король Филипп VI в этот вечер надел полосатый темно-синий костюм, белую рубашку и пестрый синий галстук.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

А недавно король и королева посетили парад в честь Национального дня в Мадриде, где Летиция блистала в розовом платье от испанского бренда.

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