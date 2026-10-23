- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 24
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Летиция в эффектной блузке и черных брюках блистала с семьей на церемонии
Испанская королевская семья посетила церемонию вручения премий принцессы Астурийской, которая сотсоялась традиционно в Овьедо.
На концерте, посвященном вручению премии принцессы Астурийской, королева Летиция впервые появилась в блузке от Elie Saab для H&M красивого изумрудного оттенка. Эта вещь стоимостью 79,95 евро поступила в продажу 22 октября и уже распродана.
Это полупрозрачная шифоновая блузка с декором на груди и рукавами-кейпами длиной три четверти и эффектом драпировки.
Королева дополнила блузку черными брюками от Sybilla и обула лакированные туфли-слингбэки от Magrit, а ее вечерний ансамбль завершал зеленый клатч.
Образ Летиция дополнила серьгами-висюльками Tous, подаренные ей брендом в 2022 году в честь 50-летия и кольцом Coreterno, вечерним макияжем и красивой прической.