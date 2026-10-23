ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
24
Время на прочтение
1 мин

Королева Летиция в эффектной блузке и черных брюках блистала с семьей на церемонии

Испанская королевская семья посетила церемонию вручения премий принцессы Астурийской, которая сотсоялась традиционно в Овьедо.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

На концерте, посвященном вручению премии принцессы Астурийской, королева Летиция впервые появилась в блузке от Elie Saab для H&M красивого изумрудного оттенка. Эта вещь стоимостью 79,95 евро поступила в продажу 22 октября и уже распродана.

Это полупрозрачная шифоновая блузка с декором на груди и рукавами-кейпами длиной три четверти и эффектом драпировки.

Принцесса Леонор, король Филипп VI, королева Летиция и инфанта София / © Getty Images

Принцесса Леонор, король Филипп VI, королева Летиция и инфанта София / © Getty Images

Королева дополнила блузку черными брюками от Sybilla и обула лакированные туфли-слингбэки от Magrit, а ее вечерний ансамбль завершал зеленый клатч.

Принцесса Леонор, королева Летиция и инфанта София / © Getty Images

Принцесса Леонор, королева Летиция и инфанта София / © Getty Images

Образ Летиция дополнила серьгами-висюльками Tous, подаренные ей брендом в 2022 году в честь 50-летия и кольцом Coreterno, вечерним макияжем и красивой прической.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie