Королева Летиция в эффектной блузке и черных брюках блистала с семьей на церемонии

Королева Летиция / © Getty Images

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На концерте, посвященном вручению премии принцессы Астурийской, королева Летиция впервые появилась в блузке от Elie Saab для H&M красивого изумрудного оттенка. Эта вещь стоимостью 79,95 евро поступила в продажу 22 октября и уже распродана.

Это полупрозрачная шифоновая блузка с декором на груди и рукавами-кейпами длиной три четверти и эффектом драпировки.

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Принцесса Леонор, король Филипп VI, королева Летиция и инфанта София / © Getty Images

Королева дополнила блузку черными брюками от Sybilla и обула лакированные туфли-слингбэки от Magrit, а ее вечерний ансамбль завершал зеленый клатч.

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Принцесса Леонор, королева Летиция и инфанта София / © Getty Images

Образ Летиция дополнила серьгами-висюльками Tous, подаренные ей брендом в 2022 году в честь 50-летия и кольцом Coreterno, вечерним макияжем и красивой прической.

Королева Летиция / © Getty Images

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