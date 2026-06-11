- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 7
- Время на прочтение
- 2 мин
Королева Летиция в элегантном белом платье приехала с мужем-королем в Барселону
Король Филипп VI и королева Летиция посетили мессу, которую совершил Папа Римский Лев XIV в Барселоне.
Эта историческая торжественная Евхаристия в базилике Саграда Фамилия, на которой присутствуют король и королева Испании, служит фоном для благословения и открытия Башни Иисуса Христа, центрального сооружения, которое делает храм самым высоким храмом в мире, что точно совпадает с событиями столетия со дня смерти архитектора Антонио Гауди.
Королева Летиция снова произвела впечатление своим образом, выбрав белое платье прямого силуэта от испанского бренда Redondo Brand. Наряд длины миди выделялся своей креповой тканью и рукавом три четверти, а также драпировкой на груди.
Образ Летиция дополнила белыми туфлями-слингбэками на невысоких каблуках и белой сумкой на короткой ручке. Волосы Ее Величество распустила, сделала выразительный макияж и надела жемчужные серьги-висюльки и свое любимое кольцо Coreterno.
Король Филипп VI был в темно-синем классическом костюме, белой рубашке и зеленом галстуке в мелкий принт.
Ранее в Мадриде на встрече с Папой Римским королева Летиция появилась в платье от испанского бренда The 2nd Skin под названием «Lady White», выполненное из гипюрового кружева с органзовой основой и цветочной вышивкой. А также носила костюм из тафты от Self Portrait.