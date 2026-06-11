Королева Летиция в элегантном белом платье приехала с мужем-королем в Барселону

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

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Эта историческая торжественная Евхаристия в базилике Саграда Фамилия, на которой присутствуют король и королева Испании, служит фоном для благословения и открытия Башни Иисуса Христа, центрального сооружения, которое делает храм самым высоким храмом в мире, что точно совпадает с событиями столетия со дня смерти архитектора Антонио Гауди.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция снова произвела впечатление своим образом, выбрав белое платье прямого силуэта от испанского бренда Redondo Brand. Наряд длины миди выделялся своей креповой тканью и рукавом три четверти, а также драпировкой на груди.

Король Филипп VI и королева Летиция и Папа Римский Лев XIV / © Associated Press

Образ Летиция дополнила белыми туфлями-слингбэками на невысоких каблуках и белой сумкой на короткой ручке. Волосы Ее Величество распустила, сделала выразительный макияж и надела жемчужные серьги-висюльки и свое любимое кольцо Coreterno.

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Король Филипп VI и королева Летиция / © Associated Press

Король Филипп VI и королева Летиция / © Associated Press

Король Филипп VI и королева Летиция и Папа Римский Лев XIV / © Associated Press

Король Филипп VI и королева Летиция / © Associated Press

Король Филипп VI был в темно-синем классическом костюме, белой рубашке и зеленом галстуке в мелкий принт.

Ранее в Мадриде на встрече с Папой Римским королева Летиция появилась в платье от испанского бренда The 2nd Skin под названием «Lady White», выполненное из гипюрового кружева с органзовой основой и цветочной вышивкой. А также носила костюм из тафты от Self Portrait.

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