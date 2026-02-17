Королева Летиция в красивом твидовом костюме составила компанию королю Филиппу VI на торжественном мероприятии

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Реклама

Их Величества председательствовали на торжественном мероприятии «Наша самая долговечная конституция» в Конгрессе депутатов, которым Генеральные кортесы отметили 47-ю годовщину Конституции 1978 года, которая теперь является самой долговечной в истории Испании.

Королева Летиция появилась на мероприятии в темно-синем твидовом костюме-двойке от неизвестного дизайнера, кожаных туфлях-лодочках на невысоких каблуках, а также с синей сумкой от Magrit, которая идеально подходила к образу.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Королева дополнила образ красивыми серьгами из бриллиантов, белого золота и аквамаринов. Эти серьги созданы мадридским ювелирным домом Aldao. Серьги представляют собой кольцо, на которое можно подвесить большой аквамарин в форме капли, но в этот раз королева решила надеть только верхнюю часть. Отказавшись от аквамарина в форме капли, королева добилась гораздо более минималистичного образа, идеально подходящего для утреннего парламентского мероприятия. Летиция распустила волосы и сделала красивый макияж в теплых тонах.

Реклама

Королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI также был одет элегантно, на монархе был темно-синий костюм, белая рубашка и голубой галстук в принт.

Напомним, недавно королевская чета предстедательствовала на выставке, где королева появилась в интересном двухцветном комбинезоне.