Королева Летиция в красном костюме от Boss посетила экспериментальную станцию

Королева Летиция / © Getty Images

В последние месяцы королева Летиция проявляет все больший интерес к инициативам, связанным с сельскими районами, начиная с ее внимания к испанской шерсти и заканчивая поддержкой различных проектов, направленных на возрождение традиционных ремесел и отраслей. Теперь она добавила в эту повестку дня сельское хозяйство.

Во вторник королева посетила Эль-Эхидо в Альмерии, чтобы осмотреть экспериментальную станцию ​​«Лас-Пальмерильяс» в Кахамаре — ведущий технологический центр исследований и разработок в области интенсивного средиземноморского сельского хозяйства.

Основанная в 1975 году, эта станция за десятилетия зарекомендовала себя как живая лаборатория, где тестируются новые методы выращивания, более эффективные системы орошения, биологические методы борьбы с вредителями и новые сельскохозяйственные сорта, адаптированные к современным вызовам отрасли, пишет vanitatis.

Ее Величество выбрала для этого выхода эффектный красный костюм от Hugo Boss. Она надевала его неоднократно, в том числе и на очень важное мероприятие: выпускной принцессы Софии из UWC Atlantic College в мае 2025 года. Летиция дополнила наряд белой блузкой, черными лоферами на широком каблуке от Massimo Dutti и серьгами от Gold & Roses, моделью Shawel, состоящей из трех колец из розового золота с бриллиантами. Также она не забыла про свое любимое кольцо Coreterno. Волосы королева распустила и сделала дневной макияж.

На прошлой неделе, напомним, королева демонстрировала очаровательный наряд цвета лесной травы, во время визита на выставку в Мадриде, на которую приехала с королем Филиппом VI.