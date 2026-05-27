Общество
142
1 мин

Королева Летиция в красном платье и нюдовых слингбэках приехала на церемонию

Королева Летиция посетила церемонию вручения золотых медалей за заслуги в области изобразительного искусства, состоявшейся в театре «Театро де Рохас» в Толедо.

Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Сегодня утром Их Величества король и королева Испании посетили Театр де Рохас, чтобы председательствовать на церемонии вручения золотых медалей за заслуги в области изобразительных искусств — церемонии, на которой Министерство культуры отмечает самых выдающихся деятелей испанской творческой сцены.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Для этого выхода королева выбрала красное платье средней длины с короткими рукавами с V-образным вырезом с перекрестными вставками и драпировкой на талии в виде пояса. К платью королева подобрала нюдовые туфли-слингбэки на невысоких каблуках, любимое кольцо Coreterno и серьги-висюльки с мелкой россыпью бриллиантов. Волосы ее были распущены и аккуратно зачесаны за уши, а прическа выглядела несколько необычно.

Королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI выбрал для этого выхода классический костюм в сочетании с белой рубашкой и голубым галстуком в принт.

Напомним, ранее мы сообщали, что старшая дочь королевской четы готовится к церемонии, где ей вручат особую награду.

Принцесса Леонор / © Getty Images

