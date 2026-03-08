Королева Летиция в лаконичном образе и красивых серьгах приехала на памятное мероприятие

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

В пятницу королевская чета завершила свою официальную рабочую неделю на 24-м концерте памяти жертв терроризма, организованном Фондом помощи жертвам терроризма, в Национальном музыкальном зале в Мадриде.

На мероприятии, которое регулярно проводится в рамках их программы, присутствовали жертвы терроризма, представители организаций и фондов поддержки жертв, а также многочисленные высокопоставленные лица.

Летиция приехала на мероприятие в черной атласной блузке с перекрестным вырезом и брюках с высокой талией, обула туфли на низком каблуке и взяла клатч от Nina Ricci. Королева Летиция дополнила свой образ серьгами от PDPAOLA, который изысканно подчеркивали ее образ. Волосы Летиция распустила, сделала легкий макияж в теплых тонах и одела любимое кольцо Coreterno.

Король Филипп VI в этот день также предпочел черный костюм в сочетании с белой рубашкой и красным галстуком в крапинку.

Напомним, на этой неделе королевская чета также появилась на выставке современного искусства в Мадриде. На ней королева блистала в твидовом платье цвета лесного зеленого.