Королева Летиция в лаконичном образе и красивых серьгах приехала на памятное мероприятие
Король Филипп VI и королева Летиция председательствовали на концерте, состоявшемся в Мадриде в память о жертвах терроризма.
В пятницу королевская чета завершила свою официальную рабочую неделю на 24-м концерте памяти жертв терроризма, организованном Фондом помощи жертвам терроризма, в Национальном музыкальном зале в Мадриде.
На мероприятии, которое регулярно проводится в рамках их программы, присутствовали жертвы терроризма, представители организаций и фондов поддержки жертв, а также многочисленные высокопоставленные лица.
Летиция приехала на мероприятие в черной атласной блузке с перекрестным вырезом и брюках с высокой талией, обула туфли на низком каблуке и взяла клатч от Nina Ricci. Королева Летиция дополнила свой образ серьгами от PDPAOLA, который изысканно подчеркивали ее образ. Волосы Летиция распустила, сделала легкий макияж в теплых тонах и одела любимое кольцо Coreterno.
Король Филипп VI в этот день также предпочел черный костюм в сочетании с белой рубашкой и красным галстуком в крапинку.
Напомним, на этой неделе королевская чета также появилась на выставке современного искусства в Мадриде. На ней королева блистала в твидовом платье цвета лесного зеленого.