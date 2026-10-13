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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Королева Летиция в любимом твидовом жакете тепло приветствовала публику города Сеута

Король и королева Испании посетили сегодня мэрию в ходе визита в автономный город Сеута.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Филипп VI и королева Летиция

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Жители Сеуты в большом количестве вышли, чтобы приветствовать короля Филиппа VI и королеву Летицию в исторический день: первый официальный визит нынешних монархов в автономный город. Улицы были заполнены горожанами, жаждущими увидеть их прибытие, в атмосфере огромного предвкушения и волнения, сопровождающегося восторженными криками.

Королева Летиция появилась на публике в приталенном жакете от Hugo Boss из твидовой ткани, серого меланжевого цвета. В качестве низа она выбрала черные брюки с высокой талией и широкими штанинами из струящейся ткани, а обута была в черные туфли на квадратных каблуках от Sézane.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Деловой лук королева дополнила тройными серьгами-кольцами, сделала макияж и укладку, а на пальце у нее сверкало любимое кольцо Coreterno. Летиция любезно общалась с публикой и делала селфи, а также пожимала руки людям, как и ее муж король Филипп VI.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Напомним, вчера в честь Национального дня и последующего приема в Королевском дворце королева Летиция выбрала розовое платье миди от The 2nd Skin Co. И произвела впечатление, как и две ее дочери — инфанта София и принцесса Леонор.

Инфанта София, принцесса Леонор, королева Летиция / © Getty Images

Инфанта София, принцесса Леонор, королева Летиция / © Getty Images

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