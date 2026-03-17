Королева Летиция в милом твидовом платье приветствовала с королем Филиппом VI паралимпийцев

Король Филипп VI и королева Летиция

Эти игры ознаменовались лучшим результатом на зимних Паралимпийских играх с 2014 года. Команда из восьми спортсменов участвовала в четырех дисциплинах. Испанская делегация соревновалась в горнолыжном спорте, сноубординге, лыжных гонках и биатлоне, во главе с знаменосцем Одри Паскуаль, которая завоевала четыре медали: две золотые, одну серебряную и одну бронзовую.

Король и королева лично поприветствовали каждого члена делегации, а за пределами дворца, воспользовавшись приятной погодой, была сделана традиционная официальная фотография. Затем король Филипп и королева Летиция получили подарок от спортсменов: две футболки испанской паралимпийской сборной с напечатанными на них именами.

Летиция появилась на приеме в розовом платье с твида с рукавами три четверти и меховой отделкой. Обута она была в туфли-лодочки с небольшим каблуком и пряжкой спереди от ее любимого бренда Magrit. Также неизменно образ дополняло кольцо Coreterno, которое стало незаменимым украшением в ее королевской коллекции ювелирных изделий, а также была в серьгах-висюльках. Король Филипп VI надел классический костюм в полоску и дополнил его белой рубашкой и галстуком, подобранным в тон наряда его жены.

