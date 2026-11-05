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Королева Летиция в небесно-голубом костюме посетила прием во дворце
Королева Летиция председательствовала на встрече с компаньонами иберо-американских лидеров в Королевском дворце Эль-Пардо в Мадриде.
Королева принимала супругов глав государств и правительств, участвовавших в 30-м Иберо-американском саммите, четвертом, проведенном Испанией после саммитов в Мадриде (1992), Саламанке (2005) и Кадисе (2012).
День был посвящен двум важным для королевы вопросам: борьбе с торговлей людьми и интеграции людей с инвалидностью в культуру.
Программа включала круглый стол и два театрально-танцевальных представления. Подобные дневные мероприятия, как правило, требуют сдержанной элегантности, а не показной роскоши, и королева Летиция обычно предпочитает элегантный крой и сдержанные цвета. Сегодня она выбрала для выхода брючный костюм небесно-голубого оттенка с заостренными лацканами, накладными карманами и двумя контрастными черными пуговицами. Длинные широкие брюки хорошо сочетались лаковой обувью от Sézane с закругленным носком и широким каблуком, а черный цвет туфель придавал гармоничности образу.
В этот день королева носила распущенные волосы с четко очерченными волнами и боковым пробором, маленькие серьги в форме капли светло-голубого цвета, сочетающиеся с нарядом и макияж в розовых тонах.
А вчера вечером король и королева Испании устроили дипломатический ужин в Королевском дворце в Мадриде, приветствуя делегации.