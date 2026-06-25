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Королева Летиция в элегантном платье с разрезом посетила деловое мероприятие в Мадриде
Королева Летиция присутствовала на мероприятии, посвященном 15-летию журнала Ethic в Мадриде.
Несмотря на значительное повышение температуры в испанской столице в последние дни, королева не пошла на компромисс со своей присущей ей элегантностью. В этот раз Летиция выбрала образ, который был одновременно сдержанным, утонченным и выгодно подчеркивающим ее фигуру.
Она предпочла платье миди с небольшим разрезом спереди и поясом, подчеркивающим талию. В качестве контраста к дизайну платья королева выбрала черные туфли-лодочки на низком каблуке с острым носком, сочетающие в себе элегантность и практичность. Ее сумочка также черная и небольшого размера, отлично дополняла деловой образ для жаркого летнего дня.
Летиция распустила волосы, уложив их с боковым пробором, а также сделала выразительный макияж на лице.
Напомним, буквально вчера королева Летиция и король Филипп VI присутствовали на ежегодном заседании попечительского совета Фонда принцессы Астурийской в Королевском дворце Эль-Пардо в Мадриде, где Ее Величество появилась в стильном деловом костюме.