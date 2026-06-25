Королева Летиция в элегантном платье с разрезом посетила деловое мероприятие в Мадриде

Королева Летиция / © Getty Images

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Несмотря на значительное повышение температуры в испанской столице в последние дни, королева не пошла на компромисс со своей присущей ей элегантностью. В этот раз Летиция выбрала образ, который был одновременно сдержанным, утонченным и выгодно подчеркивающим ее фигуру.

Она предпочла платье миди с небольшим разрезом спереди и поясом, подчеркивающим талию. В качестве контраста к дизайну платья королева выбрала черные туфли-лодочки на низком каблуке с острым носком, сочетающие в себе элегантность и практичность. Ее сумочка также черная и небольшого размера, отлично дополняла деловой образ для жаркого летнего дня.

Королева Летиция / © Getty Images

Летиция распустила волосы, уложив их с боковым пробором, а также сделала выразительный макияж на лице.

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Напомним, буквально вчера королева Летиция и король Филипп VI присутствовали на ежегодном заседании попечительского совета Фонда принцессы Астурийской в ​​Королевском дворце Эль-Пардо в Мадриде, где Ее Величество появилась в стильном деловом костюме.

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