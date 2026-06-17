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Королева Летиция в роскошнмо черном платье с золотыми цветами приехала на церемонию
Королевская чета Испании посетила празднование 25-летия журнала «El Confidencial» в отеле Mandarin Oriental Ritz в Мадриде.
На мероприятии королева Летиция вручила премию за журналистские расследования, которая присуждается национальным и международным журналистским проектам, оказавшим значительное социальное влияние.
Для светского выхода Ее Величество выбрала в этот раз черное жаккардовое платье с золотыми цветами от Dries van Noten, которое она впервые надела в 2019 году. Платье с короткими рукавами круглым вырезом и длиной миди с небольшим разрезом сзади отлично сидело на ее фигуре.
Обула Летиция золотые туфли-слингбэки на невысоких каблуках, дополнив аутфит эффектными золотыми серьгами в форме фактурного цветка, которые она уже надевала в 2014 году в Национальном художественном музее Каталонии во время первой церемонии вручения премии La Vanguardia Awards.
Напомним, ранее мы рассказывали про любимую обувь королевы Летиции для летнего сезона.