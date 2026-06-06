Королева Летиция в роскошном белом платье и вместе с мужем-королем приветствовали в Мадриде Папу Римского

Король Филипп VI, Папа XIV и королева Летиция / © Associated Press

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Папа Лев XIV был встречен королем и королевой в аэропорту Адольфо Суареса Мадрид-Барахас.

Королева Летиция выбрала для этого случая платье, которое она впервые надела в 2015 году. Платье от испанского бренда The 2nd Skin под названием «Lady White», выполненное из гипюрового кружева с органзовой основой и цветочной вышивкой, оказалось идеальным выбором для подобного мероприятия. Летиция воспользовалась правом «привилегии белого цвета» и надела именно такой наряд на эту встречу.

Король Филипп VI, Папа XIV и королева Летиция Лев / © Associated Press

Также Летиция не надела традиционную мантилью. Это неудивительно, учитывая, что традиционная кружевная вуаль предназначена для строго религиозных церемоний, таких как месса или аудиенции. Обула королева белые туфли-слингбэки с открытой пяткой и на невысоких каблуках.

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Король Филипп VI и королева Летиция / © Associated Press

Король Филипп VI встречал Папу Римского в черном классическом костюме, белой рубашке и песочном галстуке.

Король Филипп VI, Папа XIV и королева Летиция / © Associated Press

После официальной церемонии приветствия Папа Лев XIV поприветствовал делегации, присутствовавшие на церемонии, и вошел в Королевский дворец в сопровождении короля и королевы, а также их дочерей — принцессы Леонор и инфанты Софии. Девушки были в черных платьях в минималистичном стиле. Леонор дополнила наряд туфлями на невысоких каблуках, а ее сестра София надела балетки с острым носком.

Принцесса Леонор, король Филипп VI, Папа XIV, королева Летиция, инфанта София / © Associated Press

Испанская королевская семья встретилась с Папой Римским Львом XIV / © Associated Press

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