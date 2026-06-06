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Королева Летиция в роскошном белом платье и вместе с мужем-королем приветствовали в Мадриде Папу Римского
Король Испании Филипп VI и королева Летиция встретили Папу Римского Льва XIV и организовали ему прием в Королевском дворце в Мадриде.
Папа Лев XIV был встречен королем и королевой в аэропорту Адольфо Суареса Мадрид-Барахас.
Королева Летиция выбрала для этого случая платье, которое она впервые надела в 2015 году. Платье от испанского бренда The 2nd Skin под названием «Lady White», выполненное из гипюрового кружева с органзовой основой и цветочной вышивкой, оказалось идеальным выбором для подобного мероприятия. Летиция воспользовалась правом «привилегии белого цвета» и надела именно такой наряд на эту встречу.
Также Летиция не надела традиционную мантилью. Это неудивительно, учитывая, что традиционная кружевная вуаль предназначена для строго религиозных церемоний, таких как месса или аудиенции. Обула королева белые туфли-слингбэки с открытой пяткой и на невысоких каблуках.
Король Филипп VI встречал Папу Римского в черном классическом костюме, белой рубашке и песочном галстуке.
После официальной церемонии приветствия Папа Лев XIV поприветствовал делегации, присутствовавшие на церемонии, и вошел в Королевский дворец в сопровождении короля и королевы, а также их дочерей — принцессы Леонор и инфанты Софии. Девушки были в черных платьях в минималистичном стиле. Леонор дополнила наряд туфлями на невысоких каблуках, а ее сестра София надела балетки с острым носком.