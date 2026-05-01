- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 68
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Летиция в стильном белом аутфите и любимых туфлях появилась на деловой встрече
Королева Летиция присутствовала на встрече с представителями Фонда «Цыганский секретариат» в штаб-квартире Фонда в Мадриде.
Ее Величество председательствовала на диалоге с женщинами-цыганками в штаб-квартире цыганского фонда (FSG) в Мадриде, где были освещены достижения последних лет в области равенства, инклюзивности и социальной сплоченности.
Для этого случая королева выбрала строгий белый жакет прямого кроя от Mango с застежкой на пуговицы по центру, сочетая его с белыми широкими брюками со стрелками. Обута Ее Величество была в любимую модель туфель от Sezane, в этот раз отдав предпочтение молочно-белой модели с черным носком.
Чтобы завершить этот весенний образ, королева Летиция добавила свой неизменный аксессуар — золотое кольцо Coreterno с итальянской надписью: «Amor Che Tutto Move». В переводе с итальянского: «Любовь, которая движет всем» и лаконичные бриллиантовые серьги-гвоздики в ушах. Волосы она распустила и сделала легкий макияж.
Днем ранее, напомним, королева Летиция посещала вручение премии принцессы Жироны «Искусство 2026» в Андалусии, где появилась в розовом брючном костюме и туфлях-слингбэках.