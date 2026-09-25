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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Королева Летиция в стильном коралловом костюме дала старт учебного года в одном из заведений

Королева Летиция председательствовала сегодня на открытии национального курса профессионального обучения 2026/2027 учебного года в IES Ribera del Tajo в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Открытие курса профессионального обучения стало одним из ключевых мероприятий королевы Летиции каждый сентябрь, и каждый год место проведения меняется.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

На мероприятии королева появилась в коралловом костюме Hugo Boss. Жакет имеет прямой, слегка свободный крой, отложной лацкан, накладные карманы и одну пуговицу из черепаховой скорлупы. Под жакетом у нее была белая блузка, а обула Летиция нюдовые туфли-слингбэки.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Ее Величество распустила волосы и сделала дневной макияж, также у нее на пальце в этот раз было два кольца – ее любимое Coreterno, а также кольцо из позолоты от бренда Karen Hallam, которое она часто носила ранее, а теперь в нем иногда появляется на публике ее младшая дочь инфанта София.

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