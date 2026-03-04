Королева Летиция в ярком деловом образе появилась на публичном мероприятии

Королева Летиция / © Getty Images

Мероприятие, организованное Испанской федерацией редких заболеваний (FEDER), является частью кампании «Porque cada pERsona importa» («Потому что каждый человек важен»), инициативы, направленной на обеспечение равного доступа к социальным и медицинским ресурсам.

Для этого выхода в свет королева выбрала строгий костюм и вернула в свой гардероб один из своих любимых видов обуви. Летиция была в белой блузке, бирюзовом костюме и нюдовых туфлях-лодочках на невысоких каблуках с пряжкой.

Чтобы завершить свой образ, она достала из шкатулки для украшений пару сережек Gold & Roses, а именно модель Jardín de Aire, стоимостью 2630 евро. Серьги выполнены из розового золота, бриллиантов и изумрудов и отлично сочетались с образом королевы. Волосы Летиция распустила, сделала легкий макияж и завершила лук любимым кольцом Coreterno.

Выступая на сцене в своей речи Летиция подчеркнула необходимость равенства в диагностике, лечении и исследованиях: «Когда существует равенство, инклюзивность становится частью структуры, а когда инклюзивность становится структурой, признаются права и ценность каждой жизни», — сказала Ее Величество.