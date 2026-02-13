Королева Летиция выбрала экстравагатный комбинезон для посещения памятной выставки с мужем-королем

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Реклама

Монаршая чета посетила выставку «В память о Томасе-и-Вальенте. 1996-2026», посвященной 30-й годовщине его убийства террористической группировкой ETA, в Автономном университете Мадрида.

Королева появилась на мероприятии в двухцветном комбинезоне от Терезы Хелбиг из коллекции 2021 года. Наряд имеет молочно-белый плиссированный верх, отделанный мини-оборками и контрастными пуговицами, также у него длинные рукава с молочными манжетами и укороченный низ с брюками-кюлотами. Королева дополнила лук тонким поясом на талии, черными замшевыми сапогами, лаконичными серьгами-гвоздиками с бриллиантами и своим любимым кольцом от Coreterno.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI облачился в темно-серый костюм в голубую полоску, белую рубашку и синий галстук в мелкий принт.

Реклама

Днем ранее, напомним, королева Летиция выбрала голубую рубашку и серые брюки со стрелками для своего выхода на публику. Она посещала встречу с представителями фонда «Оксидент» и лауреатами 7-й премии имени Хесуса Серра за научные исследования во дворце Сарсуэла в Мадриде.