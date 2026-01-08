ТСН в социальных сетях

Королева Летиция выбрала стильный и деловой образ для визита на церемонию в Мадриде

Королева Летиция посетила первое официальное мероприятие в новом году.

Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Ее Величество присутствовала сегодня на церемонии вручения XXIII Международной премии в области журналистики «Эль Мундо», в Мадриде.

После военного пасхального парада эта церемония стала первой для Летиции, где она появилась сольно.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королевская академия изящных искусств Сан-Фернандо принимала 23-ю церемонию вручения Международной премии в области журналистики El Mundo, на которой Летиция появилась в классическом черном брючном костюме в тонкую полоску и белой блузке. Это наряд от Sandro Paris, его королева впервые надела его в прошлом году.

Образ Ее Величества дополняли серьги-капли Sugar от PDPAOLA, любимое кольцо Coreterno, волосы она распустила и сделала макияж. Также на улице Летицию сфотографировали в черном пальто с поясом на талии.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

На недавнем военном параде Летиция, напомним, появилась в белой блузке от Nina Ricci с рукавами-колоколами и круглым вырезом, надев ее в сочетании с черной юбкой с высокой талией от Boüret и дополнила лук ювелирной новинкой в ушах.

Король Филипп VI, королева Летиция и принцесса Леонор на военном параде / © Getty Images

Король Филипп VI, королева Летиция и принцесса Леонор на военном параде / © Getty Images

