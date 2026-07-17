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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
134
Время на прочтение
1 мин

Королева Летиция выгуляла новое платье-рубашку на приеме во дворце Сарсуэла

Испанская королевская семья провела время на торжественном приеме во дворце.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Филипп VI и королева Летиция

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI приняли в дворце Сарсуэла представителей CERMI и Попечительского совета Испанского комитета Фонда Объединенных Всемирных Колледжей, устроив для них торжественный прием.

Для этого случая королева выбрала один из своих рабочих нарядов, как обычно, безупречный для подобных официальных встреч. Она была в платье-рубашке от бренда Byan, стоимостью 225 евро, которое уже сейчас обещает стать летним фаворитом.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Платье средней длины сшито из легкой, полупрозрачной ткани с ниспадающей драпировкой и тем деревенским шармом, который так хорошо подходит для теплых месяцев.

Королева Летиция дополнила его нюдовыми туфлями-слингбэками и своим любимым кольцом, а также надела новые золотые серьги.

Самым большим сюрпризом мероприятия стало присутствие принцессы Леонор и инфанты Софии — дочерей королевской четы.

Принцесса Леонор, король Филипп VI, королева Летиция и инфанта София / © Getty Images

Принцесса Леонор, король Филипп VI, королева Летиция и инфанта София / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как семья полным составом посетила церемонию в Барселоне.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
134
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