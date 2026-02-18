Королева Летиция вышла в свет в блузке с бантом и стильном брючном костюме

Королева Летиция / © Getty Images

Сегодня утром в штаб-квартире Свободного учебного заведения в Чамбери Ее Величество королева одобрила официальную презентацию «Альянса за шерсть» — инициативы, запущенной в рамках Мадридского фестиваля дизайна 2026, которая стремится к чему-то более амбициозному, чем просто возрождение волокна.

Летиция появилась на мероприятии в темно-синем брючном костюме интересного дизайна, надев под жакет белую блузку, украшенную большим бантом. Образ Летиция завершила черными кожаными лоферами на невысоких каблуках, надела золотые серьги-висюльки Singuralu и распустила волосы. Также она сделала безупречный макияж в классических теплых оттенках, подчеркнув красивые черты лица.

Напомним, вчера королева Летиция предстала на публике в новом юбочном твидовом костюме и лаконичных лодочках на низком каблуке, когда составила компанию королю Филиппу VI на важном церемониальном мероприятии.

