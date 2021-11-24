Королева Нидерландов Максима: 10 самых эффектных выходов уходящего года

Она вполне могла бы иметь титул иконы стиля, ведь у королевы-консорта Максимы есть чему поучиться.

Королева Нидерландов Максима, несмотря на пандемию, в этом году очень много работала. И, соответственно, часто появлялась на публике. Супруга короля Виллема-Александра, как известно, очень любит ярко одеваться.

Уходящий 2021 год для королевы-консорта не стал особенным - в выборе нарядов для светских и рабочих мероприятий Максима так же, как и раньше, выбирала эффектные луки. Предлагаем вспомнить ее самые запоминающиеся образы в нашей фотоподборке.

Оригинальное платье Максимы с круглыми вырезами разного диаметра.

Королева Максима и король Виллем-Александр в Осло / Getty Images

А как вам полностью однотонный наряд на королеве?

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

Максиме очень к лицу все оттенки зеленого и изумрудного. Также часто свои образы она дополняет широкополыми шляпами.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

Особенно роскошно королева всегда выглядит на вечерних мероприятиях и смело носит даже платья с рюшами.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

Оттенки голубого и цвета морской волны ей тоже очень к лицу.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

Иногда Максима попадает в конфуз с одеждой, например, ее брюки часто мнутся в самый неподходящий момент. Но выглядит она все-равно отлично.

Королева Максима / Getty Images

Особенно когда выполняет официальные королевские обязанности.

Королева Максима / Getty Images

Но главное преимущество Ее Величества - отличное настроение. У Максимы с этим проблем точно нет, почти на всех мероприятиях она с широкой улыбкой, эмоциональная и такая настоящая. Надеемся видеть ее на светских мероприятиях еще чаще в следующем 2022 году.

Королева Максима / Getty Images

И не только сольно, но и с дочками-красавицами.

Королева Максима с дочками / Getty Images

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