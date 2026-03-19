Королева Максима блеснула аутфитом в стильном винном костюме и розовой блузке
Королева Максима после недавнего отпуска активно вернулась к работе.
Сегодня Ее Величество осмотрела цех модернизации поездов во время открытия Недели циркулярной экономики в Харлеме. В течение этой недели первопроходцы, компании, исследователи и государственные органы Нидерландов демонстрируют, как на практике работают циркулярные инновации и предпринимательство.
Королева Максима выбрала в этот раз костюм винного оттенка, дополнив его розовой рубашкой и розовым ободком на шее, расшитым камнями. Она также сделала выразительный макияж глаз и надела серьги-клипсы фиолетового оттенка, которые отлично гармонировали с ее образом. Королева собрала волосы в низкий пучок, а на ногти нанесла легкое прозрачное покрытие.
Кстати, недавно с Ее Величеством произошел забавный конфуз на публичном мероприятии, когда она прибыла на церемонию крещения научно-исследовательского судна. Но в этот раз визит обошелся без казусов.