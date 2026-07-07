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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
10
Время на прочтение
1 мин

Королева Максима блеснула новым летним аутфитом на деловой встрече во дворце в Гааге

Королева Максима встретилась с председателем и генеральным директором JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймоном во дворце Хейс тен Бош в Гааге.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Максима и Джейми Даймон

Королева Максима и Джейми Даймон / © Getty Images

Это одна из крупнейших в мире компаний, предоставляющих финансовые услуги. Разговор был посвящен улучшению финансового здоровья клиентов и домохозяйств — теме, которую королева отстаивает во всем мире в качестве специального представителя Организации Объединенных Наций.

В этот день королева Максима облачилась в новое платье от бренда Johanna Ortiz. Творение колумбийского дизайнера элегантно, женственно и очень идет Ее Величеству. Наряд состоит из отдельной юбки и топа. Топ украшен пышной оборкой на планке с пуговицами. Королева дополнила его туфлями винного цвета и серьгами-кисточками, сделала легкий макияж и распустила волосы.

Королева Максима и Джейми Даймон / © Getty Images

Королева Максима и Джейми Даймон / © Getty Images

А недавно мы показывали, как королева Максима достала из своего гардероба эффектное платье Valentino, которое уже носила ранее для того, чтобы сходить на балет.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
10
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