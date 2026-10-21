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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Королева Максима и король Виллем-Александр подверглись критике подданных из-за чрезмерно длинного отпуска

После нескольких недель отсутствия король и королева вернулись в Нидерланды, после отпуска проведенного в Греции.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Максима и король Виллем-Александр

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Спустя почти две недели после последнего публичного появления в свет, график короля Виллема-Александра и королевы Максимы Нидерландской остается пустым. Королевская чета вновь наслаждалась традиционным осенним отпуском в Греции, хотя в этом году продолжительность их отдыха привлекла внимание общественности.

Король Виллем-Александр и королева Максима отправились в путешествие 9 октября, на следующий день после последнего публичного мероприятия. Их отпуск вновь вызвал критику по поводу количества времени, которое они ему уделяют, и напоминает о скандале 2020 года, когда они путешествовали в разгар пандемии. Тогда им пришлось вернуться и публично извиниться за то, что разочаровали публику, пишет vanitatis.

Инеке Отте и королева Максима

Инеке Отте и королева Максима

В среду, в связи с возобновлением официальной деятельности короля Виллема-Александра, король и королева Нидерландов были замечены в Эйндховене, на юге страны, где проходит Неделя голландского дизайна.

Это крупнейшее мероприятие в области дизайна в Северной Европе, в котором принимают участие более 2500 дизайнеров, представленных почти на 100 площадках.

Король Виллем-Александр и королева Максима

Король Виллем-Александр и королева Максима

Снимками с королевой Максимой в своем Instagram поделилась нидерландская дизайнер Инеке Отте. Она славится своими яркими творениями, которые иногда вдохновляли королеву, носившую ее ожерелья, украшенные устрицами и другими морскими элементами.

Для этого случая королева Нидерландов выбрала эффектный красный ансамбль, состоящий из блузки из искусственного меха и брюк в тон. Образ дополнила шаль того же оттенка, которую она накинула на руку.

Королева Максима

Королева Максима

Королева Максима

Королева Максима

Несмотря на этот выход график королевы Максимы остается свободным еще целую неделю – до 28 октября.

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