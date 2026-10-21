Королева Максима и король Виллем-Александр подверглись критике подданных из-за чрезмерно длинного отпуска

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

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Спустя почти две недели после последнего публичного появления в свет, график короля Виллема-Александра и королевы Максимы Нидерландской остается пустым. Королевская чета вновь наслаждалась традиционным осенним отпуском в Греции, хотя в этом году продолжительность их отдыха привлекла внимание общественности.

Король Виллем-Александр и королева Максима отправились в путешествие 9 октября, на следующий день после последнего публичного мероприятия. Их отпуск вновь вызвал критику по поводу количества времени, которое они ему уделяют, и напоминает о скандале 2020 года, когда они путешествовали в разгар пандемии. Тогда им пришлось вернуться и публично извиниться за то, что разочаровали публику, пишет vanitatis.

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Инеке Отте и королева Максима

В среду, в связи с возобновлением официальной деятельности короля Виллема-Александра, король и королева Нидерландов были замечены в Эйндховене, на юге страны, где проходит Неделя голландского дизайна.

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Это крупнейшее мероприятие в области дизайна в Северной Европе, в котором принимают участие более 2500 дизайнеров, представленных почти на 100 площадках.

Король Виллем-Александр и королева Максима

Снимками с королевой Максимой в своем Instagram поделилась нидерландская дизайнер Инеке Отте. Она славится своими яркими творениями, которые иногда вдохновляли королеву, носившую ее ожерелья, украшенные устрицами и другими морскими элементами.

Для этого случая королева Нидерландов выбрала эффектный красный ансамбль, состоящий из блузки из искусственного меха и брюк в тон. Образ дополнила шаль того же оттенка, которую она накинула на руку.

Королева Максима

Королева Максима

Несмотря на этот выход график королевы Максимы остается свободным еще целую неделю – до 28 октября.

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