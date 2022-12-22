Королева Максима и король Виллем-Александр показали свою рождественскую открытку

Карточку опубликовали на официальной странице королевской семьи в Instagram. На фото запечатлен король Виллем-Александр, его супруга королева Максима и три их дочери – принцесса Катарина-Амалия, принцесса Алексия и принцесса Ариана, а также питомец семьи, которого королева держит на руках.

Примечательно, что еще щенком он появился впервые на открытке королевской семьи в прошлом году.

"Счастливого Рождества, здоровья и процветания в 2023 году. Счастливого Рождества, здоровья и процветания в Новом году. Большое спасибо за теплые пожелания, которые мы получили от вас", - гласит подпись на открытке.

Королева запечатлена на снимке в серебристом макси-платье на одно плечо, с колье на шее, ее образ дополняют серьги и браслет. На лице насыщенный макияж глаз, а волосы уложены волнами. Ее супруг одет в черны костюм, белую рубашку и галстук-бабочку, а дочери также в вечерних платьях.

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