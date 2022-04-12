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Королева Максима и король Виллем-Александр посетили мероприятие в честь предстоящего Дня короля

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Королева Максима и король Виллем-Александр посетили мероприятие в честь предстоящего Дня короля

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

Королевская чета Нидерландов поделилась снимками с нового мероприятия на своей странице в Твиттере.

Король Виллем-Александр и королева Максима посетили концерт в честь Дня короля в Маастрихте. Концерт из Театра Ан Хет Фрайтхоф будет транслироваться 27 апреля в 20.30 на канале NPO2.

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images
Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

Ежегодно в конце апреля в Нидерландах отмечают национальный праздник – День короля или День королевы (в зависимости от того, кто пребывает на троне). Праздник, связанный с днем рождения монарха, рассматривается также как день национального единства и солидарности.

Королева Максима приехала на концерт в эффектном бархатном платье и туфлях-лодочках в тон. А Виллем-Александр был в костюме. Королевская чета, напомним, оказывает поддержку Украине и украинским беженцам и не осталась в стороне войны, которую РФ развязала на территории Украины.

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images
Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images
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