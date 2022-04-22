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Королева Максима и король Виллем-Александр посетили открытие королевских игр

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Королева Максима и король Виллем-Александр посетили открытие королевских игр

Королева Максима / Getty Images

Королевская чета Нидерландов заботится об украинских беженцах, но и о своих королевских обязанностях не забывает.

Сегодня король Виллем-Александр и королева Максима присутствовали на открытии королевских игр Kingsgames в Общественной школе Поптахоф в Делфте.

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images
Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

50-летняя королева и ее 54-летний муж встретились со студентами школы, чтобы отметить национальное открытие Игр, которые проходят сегодня накануне дня рождения Виллема-Александра на следующей неделе – 27 апреля, когда в Нидерландах отмечается национальный праздник – День короля.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Getty Images

Максима появилась на мероприятии в белоснежном шерстяном жилете без рукавов от Massimo Dutti и балетках, она любезно общалась с учениками и даже продемонстрировала свои навыки стрельбы из лука.

В Твиттере королевской четы было опубликовано больше снимков с мероприятия.

Ранее мы показывали фото со встречи королевы Максимы с беженцами из Украины.  

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