Королева Максима и король Виллем-Александр послушали произведения украинского композитора на концерте в Маастрихте

Королева Максима и король Виллем-Александр послушали произведения украинского композитора на концерте в Маастрихте

Король и королева Нидерландов посетили нидерландский город Маастрихт, где состоялся традиционный концерт в честь Дня короля.

День короля – это Национальный праздник в Нидерландах, связанный с днем рождения правящего монарха. Король Виллем-Александр празднует день рождения 27 апреля.

Маастрихт был выбран городом на 2022 год, а тема концерта — "Звуки города, звуки региона". Вся королевская семья вернется сюда именно 27 апреля, чтобы отпраздновать День короля с местным населением.

Некоторые снимки с концерта мы уже показывали. Во время концерта по очереди выступали артисты и ансамбли. От Филармонии Южных Нидерландов до виолончелистки Элин Хенсельс, публика могла насладиться произведениями известных композиторов, таких как Бетховен, Мендельсон и Камиль Сен-Санс, пишет Royal Central.

Het Koninklijk Paar biedt aan genodigd publiek dat betrokken is bij de organisatie van Koningsdag in Maastricht het Koningsdagconcert aan. Het concert - vanuit het Theater aan het Vrijthof - wordt uitgezonden op 27 april om 20.30 uur op NPO2.⁰https://t.co/80vrstsdbN pic.twitter.com/lXFlrvTdlr — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) April 11, 2022

Но наряду с классической музыкой, имеющей отношение к региону, прозвучало также трогательное исполнение скрипачкой Лизой Ферштман и пианистом Артуром Юссеном произведения украинского композитора Бориса Лятошинского, в знак уважения к Украине, переживающей вторжение России.

Госпожа Ферштман уже выступала в прошлом месяце, чтобы собрать деньги для Украины, это стало одним из немногих мероприятий, которые организовывают Нидерланды в знак поддержки Украине.

В конце марта, напомним, Королевский дом объявил, что король одобрил использование замка Хет-Ауде-Лоо для размещения до 30 украинских беженцев, спасающихся от ужасов российского вторжения.

Читайте также: