Королева Максима и король Виллем-Александр приветствовали во дворце президента Индии с супругой

Президент Индии прибыл в страну с официальном визитом.
Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Нидерландов Максима приветствовали президента Индии Рама Натха Ковинда и его жену Савиту Ковинд на официальной церемонии встречи в Королевском дворце в первый день государственного визита президента Индии в Нидерланды.
50-летняя королева выглядела достаточно сдержанно, была в сером длинном пальто, под которым был фиолетовый наряд, и в широкополой шляпе. В тон аутфиту она обула туфли-лодочки. Король Виллем-Александр был в пальто.
Напомним, королевская чета Нидерландов оказывает поддержку украинским беженцам. Они предложили королевское жилье украинским беженцам, открыв двери замка Хет-Ауде-Лоо в качестве временного жилья для пяти или шести семей. Также королева лично посещала беженцев из Украины в Харскампе.
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