Королева Максима и король Виллем-Александр с дочерьми посетили празднование Дня монарха

Королевская семья Нидерландов / © Getty Images

Реклама

Нидерландская королевская семья позировала для фотографии во время празднования Дня короля 27 апреля 2026 года в Доккуме.

В этом году сам король Виллем-Александр, его жена королева Максима и их дочери продемонстрировали ослепительное разнообразие нарядов. Принцессы Катарина-Амалия и Алексия обе были в красных нарядах, а Ариана выделялась белым костюмом-двойкой итальянского дизайна.

Королевская семья Нидерландов / © Getty Images

В центре блистала королева Максима, которая надела платье горчичного цвета и даже одолжила одну из самых известных сумочек старшей дочери. Она набросила верблюжьего цвета кейп-пальто и огромную широкополую шляпу, была в кожаных перчатках в тон и обута в горчичные туфли. Завершали королевский лук серьги-висюльки с желтыми камнями, несколько браслетов и кожаные часы на черном ремешке.

Реклама

Каждый год королевская семья отмечает День короля в разных уголках страны, и в этом году местом проведения стал Доккум, расположенный в северной провинции Фрисландия.

На празднике были замечены младший брат короля — принц Константин Нидерландский и его жена принцесса Лаурентин Нидерландская, которая также выбрала эффектный зеленый брючный костюм.

Принц Константин Нидерландский и его жена принцесса Лаурентин Нидерландская / © Getty Images

Ранее в своем Instagram королевская семья поделилась семейной фотографией, а также портретным снимком короля Виллема-Александра, которому сегодня исполняется 59 лет.