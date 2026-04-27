Королева Максима и король Виллем-Александр с дочерьми посетили празднование Дня монарха
День рождения короля Виллема-Александра в Нидерландах отмечается с размахом. Страна замирает на месте, а женщины из королевской семьи устраивают впечатляющее шоу мод.
Нидерландская королевская семья позировала для фотографии во время празднования Дня короля 27 апреля 2026 года в Доккуме.
В этом году сам король Виллем-Александр, его жена королева Максима и их дочери продемонстрировали ослепительное разнообразие нарядов. Принцессы Катарина-Амалия и Алексия обе были в красных нарядах, а Ариана выделялась белым костюмом-двойкой итальянского дизайна.
В центре блистала королева Максима, которая надела платье горчичного цвета и даже одолжила одну из самых известных сумочек старшей дочери. Она набросила верблюжьего цвета кейп-пальто и огромную широкополую шляпу, была в кожаных перчатках в тон и обута в горчичные туфли. Завершали королевский лук серьги-висюльки с желтыми камнями, несколько браслетов и кожаные часы на черном ремешке.
Каждый год королевская семья отмечает День короля в разных уголках страны, и в этом году местом проведения стал Доккум, расположенный в северной провинции Фрисландия.
На празднике были замечены младший брат короля — принц Константин Нидерландский и его жена принцесса Лаурентин Нидерландская, которая также выбрала эффектный зеленый брючный костюм.
Ранее в своем Instagram королевская семья поделилась семейной фотографией, а также портретным снимком короля Виллема-Александра, которому сегодня исполняется 59 лет.