Королева Максима и король Виллем-Александр тепло приветствовали президента Владимира Зеленского в Гааге

Владимир Зеленский с королевской семьей Нидерландов / © Associated Press

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Накануне мероприятия президенту Украины дал аудиенцию король Нидерландов Виллем-Александр. Зеленский прибыл на встречу в похожем образе, в котором встречался несколькими днями ранее с королем Великобритании Чарльзом III. А король Виллем-Александр облачился в темно-синий костюм, белую рубашку и лимонный галстук в принт.

Владимир Зеленский и король Виллем-Александр / © Associated Press

Владимир Зеленский и король Виллем-Александр / © Associated Press

Владимир Зеленский выразил благодарность Нидерландам за солидарность с Украиной и поддержку Украины и украинцев, которые нашли пристанище в Нидерландах. Зеленский отметил, что Россия продолжает свою агрессию против Украины и не хочет останавливаться, поэтому нужно сильное скоординированное давление на РФ, в том числе санкционное.

Владимир Зеленский в Гааге / © Associated Press

Также президент поприветствовал супругу короля — королеву Максиму и их старшую дочь — наследницу престола — принцессу Катарину-Амалию, которые встречали гостей, приезжавших на торжественный ужин.

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Король Виллем-Александр, королева Максима и принцесса Катарина-Амалия с президентом Украины Владимиром Зеленским / © Associated Press

Принцесса Катарина-Амалия пожимает руку президенту Украины Владимиру Зеленскому / © Associated Press