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Королева Максима и король Виллем-Александр тепло приветствовали президента Владимира Зеленского в Гааге
Президент Владимир Зеленский посетил официальный ужин в Paleis Huis ten Bosch в преддверии саммита НАТО в Гааге.
Накануне мероприятия президенту Украины дал аудиенцию король Нидерландов Виллем-Александр. Зеленский прибыл на встречу в похожем образе, в котором встречался несколькими днями ранее с королем Великобритании Чарльзом III. А король Виллем-Александр облачился в темно-синий костюм, белую рубашку и лимонный галстук в принт.
Владимир Зеленский выразил благодарность Нидерландам за солидарность с Украиной и поддержку Украины и украинцев, которые нашли пристанище в Нидерландах. Зеленский отметил, что Россия продолжает свою агрессию против Украины и не хочет останавливаться, поэтому нужно сильное скоординированное давление на РФ, в том числе санкционное.
Также президент поприветствовал супругу короля — королеву Максиму и их старшую дочь — наследницу престола — принцессу Катарину-Амалию, которые встречали гостей, приезжавших на торжественный ужин.