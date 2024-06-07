Королева Максима и король Виллем-Александр устроили традиционную летнюю фотосессию с дочерьми

Снимки сделали на территории резиденции королевской семьи Хуис-тен-Бош в Гааге. На фото король Виллем-Александр позирует в окружении своих троих дочерей – принцесс Катарины-Амалии, Алексии и Арианы и своей супруги королевы Максимы.

Королевская семья Нидерландов / Фото: Getty Images

Королева облачилась в белый топ с перфорацией и штаны-клеш со стрелками и высокой талией, Максима распустила волосы, сделала легкий макияж и надела крупные серьги интересной формы. На запястье у королевы был золотой браслет.

Рядом с ней в белом наряде была запечатлена младшая дочь Ариана, а возле нее позировала средняя дочь Алексия. Наследница нидерландского трона принцесса Катарина-Амалия Оранская стояла возле своего отца-короля.

Королевская семья Нидерландов / Фото: Getty Images

Это традиционная летняя фотосессия нидерландцев, снимками с которой они делятся ежегодно.

Напомним, вчера Максима и король Виллем-Александр присутствовали на памятном мероприятии в Нормандии.

Королева Максима и король Виллем-Александр в Нормандии / Фото: Associated Press

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