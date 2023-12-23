Королева Максима и король Виллем-Александр устроили зимнюю фотосессию в замке

Королева Максима ее муж король Виллем-Александр и трое их дочерей – принцесса Катарина-Амалия, принцесса Ариана и принцесса Алексия собрались вместе на территории дворца Хуис тен Бош в Гааге, чтобы сделать праздничные снимки.

Нидерландская королевская семья / Фото: Getty Images

В зимней фотосессии так же, как и в летней, принимал участие и домашний питомец семьи – пес по кличке Мамбо.

Королева носила в этот день темно-серое пальто-накидку с поясом на талии от Natan Couture x AliciaAudrey, сочетая его с широкими серыми штанами и черными ботильйонами на каблуках Gianvito Rossi. Максима распустила свои белокурые волосы, надела крупные зеленые серьги, несколько золотые браслетов на запястье и кожаные перчатки. Макияж на ее лице был в натуральных оттенках.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Дочери королевской четы также были в пальто разных цветов, широких брюках и удобной обуви. Семья весело проводила время на фотосессии.

Нидерландская королевская семья / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали праздничную открытку испанской королевской семьи.

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