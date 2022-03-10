Королева Максима и король Виллем-Александр встретились с беженцами из Украины

Нидерландская королевская чета поддерживает Украину.
С первых дней войны король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима выразили поддержку украинцам и Украине, на которую напала Российская Федерация.
Сегодня, 10 марта, король и королева посетили временный центр для беженцев в Харскампе, Нидерланды, куда приехали, чтобы пообщаться с беженцами.
В Твиттере королевской четы сообщается, что 950 украинских беженцев принимают в армейском лагере Харскамп.
Король Виллем-Александр и королева Максима приехали, чтобы пообщаться и послушать трогательные истории и выразить свое сочувствие и поддержку. Они также пообщались с работниками COA и муниципалитета.
950 Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen in legerplaats Harskamp. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima luisteren daar naar hun aangrijpende verhalen en betuigen medeleven en steun. Ook spreken ze met medewerkers van het COA en de gemeente.https://t.co/BZsr7ISUEv pic.twitter.com/M40ZuiTBsL— Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) March 10, 2022
Напомним, британский принц Чарльз тоже пообщался с семьей, которая бежала от войны из Киева.
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