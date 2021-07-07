Королева Максима и король Виллем-Александр вышли со срочным заявлением к прессе: что случилось

Королева Максима и король Виллем-Александр вышли со срочным заявлением к прессе: что случилось

Король Нидерландов Виллем-Александр и его супруга королева Максима снова появились на публике.

Королевская пара сейчас находится в Берлине. Сегодня, 7 июля, они выступили с заявлением перед журналистами около отеля, в котором остановились. Речь шла о нападении на известного нидерландского репортера-криминалиста Питера Р. де Вриса, известного своими журналистскими расследованиями по разоблачению фигурантов преступного мира. 64-летний журналист был серьезно ранен в голову во время стрельбы, произошедшей в Нидерландах после того, как он регулярно появлялся в телешоу, посвященных текущим событиям, пишет Daily Mail.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

Король Виллем-Александр и его супруга королева Максима написали в Твиттере сообщение поддержки и заявили, что "Журналисты должны иметь право выполнять свою важную работу без угроз".

Reactie van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima n.a.v. aanslag op journalist Peter R. de Vries: https://t.co/q3zBmu1aSp pic.twitter.com/uUSNwxa1R0 — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) July 6, 2021

Господин де Врис получил международную премию "Эмми" в 2008 году за телевизионное шоу, которое он снял об исчезновении американского подростка Натали Холлоуэй, когда она отдыхала на карибском острове Аруба в 2005 году.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

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Их Королевские Высочества, напомним, 5-7 июля совершают первый официальный государственный визит в Германию с тех пор, как более года назад начался глобальный кризис в области здравоохранения. Королева Максима вышла к репортерам в струящемся платье с цветочным принтом и разрезами на рукавах. Образ Ее Величество дополнила коричневым поясом на талии, широкополой коричневой шляпе, кожаных перчатках и с клатчем, подобранным в тон обуви. Королева, как и король Виллем-Александр, были максимально сдержанными.

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Королева Максима и король Виллем-Александр в Германии (14 фото)

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