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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
22
Время на прочтение
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Королева Максима и принцесса Амалия облачились в похожие платья для важного выхода

Королевская семья Нидерландов собралась на очередном торжественном мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Виллем-Александр, королева Максима и принцесса Амалия

Король Виллем-Александр, королева Максима и принцесса Амалия / © Getty Images

Король Виллем-Александр, королева Максима и наследная принцесса Амалия с вице-председателем Государственного совета Нидерландов Томом де Граафом позируют перед внеочередным заседанием Государственного совета по случаю прощальной церемонии уходящего вице-президента Тома де Граафа в Гааге.

Как член Государственного совета с момента достижения совершеннолетия, принцесса Оранская Амалия время от времени должна посещать его заседания. Для этого выхода Амалия выбрала образ в карибском стиле, в соответствии с образом своей матери, королевы Максимы.

Король Виллем-Александр, королева Максима и принцесса Амалия / © Getty Images

Король Виллем-Александр, королева Максима и принцесса Амалия / © Getty Images

Принцесса Амалия надела платье-халат от Diane von Fürstenberg, дополнив его замшевым песочным клатчем, золотой цепочкой с подвеской на шее и золотыми серьгами. Волосы принцесса распустила и сделала дневной лаконичный макияж.

Королева Максима также выбрала небесно-голубое плать с цветочным принтом и прозрачным подолом, добавив к нему зеленый ободок на голову, а также зеленый клатч и серьги-висюльки с камнями. Волосы королева собрала в прическу, сделала макияж и надела золотой браслет на запястье и часы.

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Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
22
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