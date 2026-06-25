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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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128
Время на прочтение
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Королева Максима и принцесса Ариана зажигали на футбольном матче

Нидерландская королевская семья в этом году была замечена на трибунах Чемпионата мира по футболу.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Максима и принцесса Ариана

Королева Максима и принцесса Ариана / © Getty Images

Королева Максима и ее младшая дочь принцесса Ариана были запечатлены во время матча группы F Кубка мира FIFA 2026 между Нидерландами и Швецией на стадионе «Хьюстон» в Хьюстоне.

55-летняя королева Максима и ее 19-летняя дочь принцесса Ариана зажигали на трибунах, поддерживая нидерландскую футбольную команду.

Королева Максима и принцесса Ариана / © Getty Images

Королева Максима и принцесса Ариана / © Getty Images

Королева была одета в красный обтягивающий трикотажный топ с поясом и синие брюки, у нее был яркий маникюр, волосы распущены, а в ушах яркие серьги. Принцесса Ариана тоже была в красном топе с высокой горловиной и белых брюках. Она распустила волосы и сделала красный маникюр, как у мамы, а также широко улыбалась и поднимала руки вверх, болея за национальную сборную.

Ранее, напомним мы показывали другие фото королевской семьи Нидерландов с Чемпионата мира по футболу.

Король Виллем-Александр, королева Максима и принцесса Ариана / © Getty Images

Король Виллем-Александр, королева Максима и принцесса Ариана / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
128
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