Королева Максима не сдерживала эмоций на церемонии, где ее дочь принцесса Амалия завершила курс военной подготовки

Королева Максима и принцесса Амалия / © Getty Images

Гордая мать приехала в Министерстве обороны в Эрмело и была запечатлены фотографами в крепких объятиях своей дочери принцессы Амалии, которую после завершения курса повысили до звания капрала. ОВП является частью программы, которую она проходит в Колледже обороны и следует по стопам своего отца короля Виллема-Александра.

Королева Максима и принцесса Амалия / © Getty Images

Теперь принцесса Оранская будет носить военную форму, работая в Министерстве обороны. Она продолжит обучение и в настоящее время работает помощником студента в штабе Министерства обороны.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Его Величество Король ранее королевским указом назначил принцессу в резервный состав Вооруженных Сил, вступающим в силу 30 сентября 2025 года. Она исполняет свои обязанности безвозмездно, а время, отведенное на учебу, считается личным.

Королева Максима приехала на мероприятие в длинном светло-сером пальто и с серыми аксессуарами, а на плече у нее висела небольшая плетенная сумка. Выглядела мать счастливо и постоянно улыбалась, обнимая свою дочь.

