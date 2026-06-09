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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Королева Максима очаровала образом в огромной шляпе с цветком на встрече с первой леди Германии

Королева Максима и король Виллем-Александр приветствовали сегодня в Королевском дворце президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера и первую леди Эльке Бюденбендер.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Первая леди Германии Элке Бюденбендер и королева Максима

Первая леди Германии Элке Бюденбендер и королева Максима / © Getty Images

Президент Штайнмайер и его жена находятся с трехдневным государственным визитом в Королевстве Нидерландов.

На церемонии приветствия королева Максима сочетала классическую белую рубашку с новой бежевой юбкой от Модного дома Natan. ​​На голове у нее красовалась огромная шляпа от Филипа Треси с большим цветком, а обула она нюдовые туфли-лодочки на каблуках. Образ королева дополнила жемчужной нитью на шее, серьгами из жемчуга и жемчужным браслетом. Волосы она собрала в прическу и сделала макияж.

Королева Максима, первая леди Германии Эльке Бюденбендер, президент Франк-Вальтер Штайнмайер и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима, первая леди Германии Эльке Бюденбендер, президент Франк-Вальтер Штайнмайер и король Виллем-Александр / © Getty Images

Во второй половине дня королевская чета, федеральный президент и госпожа Бюденбендер посетят Национальный музей Холокоста. Там они совершат экскурсию с гидом и пообщаются с голландскими евреями о современной еврейской жизни в Нидерландах.

Первая леди Германии Эльке Бюденбендер и королева Максима / © Getty Images

Первая леди Германии Эльке Бюденбендер и королева Максима / © Getty Images

А вечером королевская чета устроит по традиции государственный банкет в Королевском дворце Амстердама, который также посетит и принцесса Оранская Катарина-Амалия – старшая дочь короля и королевы.

Принцесса Катарина-Амалия уже много раз присутствовала на государственных банкетах и появится вечером не только в вечернем платье, но и в тиаре.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
158
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