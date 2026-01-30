ТСН в социальных сетях

Общество
89
1 мин

Королева Максима отменила запланированные мероприятия из-за проблем со здоровьем: что произошло

Ее Величество не смогла присутствовать на запланированном мероприятии в Роттердаме из-за проблем со здоровьем после возвращения из двухдневной поездки в Нью-Йорк.

Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Associated Press

Как сообщило правительство Нидерландов, отвечающее за связи с королевской семьей, у Максимы наблюдаются симптомы, похожие на грипп, после ее короткой поездки в Нью-Йорк в начале этой недели, и в настоящее время она отдыхает дома.

26 января, королева прибыла в Нью-Йорк в качестве специального представителя Генерального секретаря ООН по финансовой безопасности. Там супруга короля короля Виллема-Александра провела стратегическое совещание с сотрудниками офиса, оказывающего ей поддержку в международной работе, для обсуждения повестки дня на предстоящий период.

В четверг Максима должна была отправиться в Роттердам, но из-за болезни ей пришлось отменить эту рабочую поездку.

Заболела королева Максима во время своего пребывания в Нью-Йорке, где сейчас температура -11 градусов мороза.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

89
