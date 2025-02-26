Королева Максима побывала в воссозданной комнате, где Анна Франк писала свой знаменитый дневник

Королева Нидерландов Максима посетила выставку в честь Анны Франк в Нью-Йорке.
Ее Величество сейчас находится США в качестве специального адвоката Генерального секретаря ООН по вопросам финансового благополучия. Вчера Максима посетила смотровую площадку The Edge.
Также королева Нидерландов побывала в Центре еврейской истории, где посетила выставку в честь Анны Франк. На выставке представлено полномасштабное воссоздание чердака, на котором пряталась Анна Франк и ее семья в убежище в Амстердаме, во время Второй мировой войны.
Именно на том чердаке Анна писала свой знаменитый дневник (записи были с 12 июня 1942 по 1 августа 1944 года) в период нацистской оккупации Нидерландов. Юная Анна мечтала стать журналисткой и писательницей, и с начала 1944 года начала литературно обрабатывать свои записи в дневнике, надеясь на публикацию ее работы после освобождения Нидерландов.
Ее дневник был впервые издан в 1947 году при содействии отца Анны - Отто Франка, который оказался одним из выживших после оккупации. Книга была переведена на многие языки и сразу стала мировым бестселлером, так как сумела объединить в судьбе одной девочки миллионы человеческих трагедий, связанных с Холокостом.
Анна Франк и ее семья считаются одними из самых известных жертв нацизма.
Королева Максима прибыла в музей в синем платье миди с цветами, синих лодочках и с синим клатчем под мышкой. Она не сдерживала эмоций, рассматривая инсталляции.
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