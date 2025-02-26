Королева Максима побывала в воссозданной комнате, где Анна Франк писала свой знаменитый дневник

Ее Величество сейчас находится США в качестве специального адвоката Генерального секретаря ООН по вопросам финансового благополучия. Вчера Максима посетила смотровую площадку The Edge.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Также королева Нидерландов побывала в Центре еврейской истории, где посетила выставку в честь Анны Франк. На выставке представлено полномасштабное воссоздание чердака, на котором пряталась Анна Франк и ее семья в убежище в Амстердаме, во время Второй мировой войны.

Королева Максима на фоне портрета Анны Франк / Фото: Getty Images

Именно на том чердаке Анна писала свой знаменитый дневник (записи были с 12 июня 1942 по 1 августа 1944 года) в период нацистской оккупации Нидерландов. Юная Анна мечтала стать журналисткой и писательницей, и с начала 1944 года начала литературно обрабатывать свои записи в дневнике, надеясь на публикацию ее работы после освобождения Нидерландов.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Ее дневник был впервые издан в 1947 году при содействии отца Анны - Отто Франка, который оказался одним из выживших после оккупации. Книга была переведена на многие языки и сразу стала мировым бестселлером, так как сумела объединить в судьбе одной девочки миллионы человеческих трагедий, связанных с Холокостом.

Статуя Анны Франк возле дома в Амстердаме, где ее семья пряталась от нацистов во время окупации Нидерландов / Фото: Getty Images

Анна Франк и ее семья считаются одними из самых известных жертв нацизма.

Королева Максима в комнате Анны Франк (музей в США) / Фото: Getty Images

Королева Максима прибыла в музей в синем платье миди с цветами, синих лодочках и с синим клатчем под мышкой. Она не сдерживала эмоций, рассматривая инсталляции.

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