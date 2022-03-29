Королева Максима посетила рабочее мероприятие в Роттердаме

Сегодня королева Максима и король Виллем-Александр приедут в Лондон и посетят службу памяти в честь герцога Эдинбургского Филиппа.

А вчера королева Нидерландов присутствовала на запуске кампании "Возьми свои деньги" в головном офисе Enecos в Роттердаме, Нидерланды.

Королева Максима / Getty Images

Это инициатива, направленная на то, чтобы как можно быстрее предоставить людям, испытывающим финансовые затруднения, необходимую помощь. Королева Максима является почетным председателем SchuldenlabNL.

Королева Максима / Getty Images

Максима была в фиолетовой блузке и юбке, а обута в бежевые туфли.

Королева Максима / Getty Images

Ранее королева Максима встречалась с беженцами из Украины, лично пообщалась со многими из них и продемонстрировала поддержку.

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