Королева Максима посетила с деловым визитом Зютфен

Королева Нидерландов Максима посетила очередное рабочее мероприятие.

Супруга короля Виллема-Александра приехала с рабочим визитом Нидерландскую ассоциацию самоуправления и восстановления Ixta Noa в Зютфене.

Организация является победителем конкурса Big Apple of Orange 2021 Фонда Orange. Ixta Noa получила приз за инновационный способ поддержки людей с психологическими жалобами опытными экспертами.

50-летняя Максима была в монохромном аутфите, талию подчеркнула широким поясом и надела шляпу.

Королева Максима / Getty Images

Ранее королева вместе с супругом королем послушали произведения украинского композитора на концерте в Маастрихте, мероприятие было посвящено Дню короля.

Королева Максима и король Виллем-Александр на мероприятии ко Дню короля / Getty Images

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