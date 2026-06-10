Королева Максима появилась на банкете в роскошной сапфировой тиаре и любимом платье

Королева Максима / © Getty Images

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Король Виллем-Александр и королева Максима организовали его для гостей из Германии — президента Франк-Вальтер Штайнмайера и первой леди Эльке Бюденбендер.

Банкет состоялся в завершение первого дня этой поездки президентской четы Германии, посвященной интенсивным и многогранным историческим отношениям между двумя странами.

Первая леди Германии Эльке Бюденбендер, прицн Константин, президент Франк-Вальтер Штайнмайер, король Виллем-Александр, королева Максима и принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Королева Максима выбрала для мероприятия платье Jantaminiau, одного из своих любимых брендов. Наряд сшит из шелкового крепа пыльно-розового цвета с цветочным принтом в стиле акварели, королева надевала его для официальных фотосессий в течение первых пяти лет своего правления, а позже и на свадьбу одного из своих братьев.

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Король Виллем-Александр, принцесса Катарина-Амалия и королева Максима / © Getty Images

Ее образ дополнялся роскошной сапфировой тиарой, украшенной 31 кашемировым сапфиром и 655 южноафриканскими бриллиантами, имеет центральный сапфир весом 44 карата, который ранее был частью броши. Она была создана в 1867 году парижским ювелиром Меллерио, как пишет vanitatis. В 1881 году она вошла в ювелирную коллекцию семьи Оранских, когда король Нидерландов Вильгельм III приобрел ее в подарок своей жене, королеве Эмме.

Хотя первоначальная тиара была выполнена из золота, в 1928 году оправа была заменена на платиновую, чтобы сделать её более удобной в ношении. Десятилетие за десятилетием к тиаре добавлялись другие сапфировые элементы, образуя «гранд-парюр» — французский термин, обозначающий набор других украшений, дополняющих основное украшение, в данном случае, тиару. В настоящее время набор включает два браслета, колье, серьги и брошь, которые мы также видели вчера вечером на королеве.

Королева Максима / © Getty Images

Эту тиару Максима носила во время коронации своего мужа Виллема-Александра в 2013 году.

Коронация Виллема-Александра в 2013 году, королева Максима / © Getty Images

Напомним, днем на мероприятиях с президентской четой королева Максима удивила изысканным нарядом, состоящим из белой блузки с короткими пышными рукавами и воротником-стойкой, в сочетании с юбкой с высокой талией нюдового цвета с принтом от бренда Natan.

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