Королева Максима появилась на приеме в платье, которое носила почти двадцать лет назад
Король Виллем-Александр и королева Максима посетили ужин для дипломатического корпуса в Амстердаме.
В последние недели программа короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы носила ярко выраженный международный характер. После поездки в США, где их приняли в Белом доме, и они встретились с семьей Трампа, монархи продолжили свои обычные мероприятия в Амстердаме.
Вчера Их Величества председательствовали на традиционном ужине дипломатического корпуса в Королевском дворце.
Королева Максима появилась на мероприятии в вечернем платье цвета фуксии без бретелей и с оборками на юбке от бренда Natan. Впервые она надела его на празднование дня рождения тогдашнего принца Виллема-Александра в 2007 году, и с тех пор носила его неоднократно.
Королева дополнила свой образ тиарой «Павлиний хвост». Тиара, первоначально созданная для королевы Вильгельмины, примечательна своим силуэтом, вдохновленным павлиньим хвостом, и своей трансформируемостью, поскольку ее можно адаптировать к различным стилям. К тиаре Максима подобрала такое же ожерелье и браслет, а также носила блестящий клатч в руках и серьги. Волосы ее были собраны в прическу, а на лице был вечерний выразительный макияж.
Король Виллем-Александр выступил с речью на ужине перед дипломатическим корпусом.
Напомним, в понедельник семья вновь соберется вместе на праздновании дня рождения монарха, а также Дня короля.