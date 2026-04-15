ТСН в социальных сетях

Общество
1 мин

Королева Максима появилась на публике с кольцом с 90-каратным изумрудом: оно выглядит эффектно

Королева Нидерландов с первого дня визита в США демонстрирует элегантный стиль и роскошь.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Когда королева Максима и ее муж король Виллем-Александр прибыли в аэропорт Филадельфии, в штате Пенсильвания, для своего рабочего визита в Соединенные Штаты, Ее Величество облачилась в костюм от Taminiau красивого зеленого цвета с накидкой, и подобрала изумрудные и бриллиантовые украшения.

Король Виллем-Александр и королева Максима / © Getty Images

Король Виллем-Александр и королева Максима / © Getty Images

В руках у Максимы был черный прямоугольный клатч от Natan. На пальце у королевы сверкало кольцо с изумрудом огранки кабошон весом 90 карат. Дизайн кольца разработан лондонским ювелирным домом G by Glenn Spiro, пишет modekoninginmaxima.nl. Также на запястье был золотой браслет с цветными крупными камнями, а в ушах серьги с бриллиантами, тоже не малых размеров.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Во время поездки в Америку королева Нидерландов продемонстрировала еще несколько образов. На встрече с президентской четой Трампов она блистала в оранжевом платье Claes Iversen, а на другой встрече продемонстрировала зеленый наряд от этого же датского бренда.

Мелания Трамп и королева Максима / © Associated Press

Мелания Трамп и королева Максима / © Associated Press

Король Виллем-Александр и королева Максима / © Getty Images

Король Виллем-Александр и королева Максима / © Getty Images

100
