Королева Максима появилась на публике с кольцом с 90-каратным изумрудом: оно выглядит эффектно
Королева Нидерландов с первого дня визита в США демонстрирует элегантный стиль и роскошь.
Когда королева Максима и ее муж король Виллем-Александр прибыли в аэропорт Филадельфии, в штате Пенсильвания, для своего рабочего визита в Соединенные Штаты, Ее Величество облачилась в костюм от Taminiau красивого зеленого цвета с накидкой, и подобрала изумрудные и бриллиантовые украшения.
В руках у Максимы был черный прямоугольный клатч от Natan. На пальце у королевы сверкало кольцо с изумрудом огранки кабошон весом 90 карат. Дизайн кольца разработан лондонским ювелирным домом G by Glenn Spiro, пишет modekoninginmaxima.nl. Также на запястье был золотой браслет с цветными крупными камнями, а в ушах серьги с бриллиантами, тоже не малых размеров.
Во время поездки в Америку королева Нидерландов продемонстрировала еще несколько образов. На встрече с президентской четой Трампов она блистала в оранжевом платье Claes Iversen, а на другой встрече продемонстрировала зеленый наряд от этого же датского бренда.