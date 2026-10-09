Королева Максима появилась на церемонии в ярком образе любимых оттенков

Королева Максима / © Getty Images

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В этом году фонд Oranje Fonds вручает награды Appeltjes van Oranje организациям, которые помогают разорвать порочный круг бедности и долгов устойчивым образом.

Королева Максима вручила награды Appeltjes van Oranje 2026 в Нордейндском дворце трем социальным инициативам, которые теперь могут свободно тратить деньги по своему усмотрению в рамках целей своей инициативы.

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Ежегодно премия «Appeltjes van Oranje» от Фонда «Оранжевые» присуждается трем социальным инициативам в Королевстве. Король Виллем-Александр и принцесса Беатрикс также присутствовали на церемонии. Король Виллем-Александр и королева Максима являются покровителями Фонда «Оранжевые».

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Максима приехала на церемонию в красном наряде от бренда Natan и обута в красные замшевые туфли-лодочки Gianvito Rossi. Королева произнесла речь на мероприятии, а видео поделились в Instagram нидерландской королевской семьи.

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